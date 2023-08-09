Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaparak Serdar...

Spor Haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaparak Serdar Aziz'in yerine yeni transfer Alexander Djiku'yu ekledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaparak Serdar Aziz'in yerine yeni transfer Alexander Djiku'yu ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Alexander Djiku Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title