Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaparak Serdar...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaparak Serdar Aziz'in yerine yeni transfer Alexander Djiku'yu ekledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaparak Serdar Aziz'in yerine yeni transfer Alexander Djiku'yu ekledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor