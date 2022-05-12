Fenerbahçe üç kritik tarihi tweetledi: 3 Temmuz Kumpas, 4 Nisan Suikast, 12 Mayıs Komplodur!

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi Twitter hesabından kulüp için üç ayrı tarihi tweetleyerek yazılı bir açıklama paylaştı. Şike soruşturmaları kapsamında olayların başladığı 3 Temmuz 2012 tarihiyle başlayan tweette, "3 Temmuz Kumpas, 4 Nisan Suikast, 12 Mayıs Komplodur! On yıl değil, bin yıl geçse de unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

Devletin tüm kademelerini cebren ve hile ile ele geçirmiş Cumhuriyet tarihinin en kirli terör örgütünün gerçekleştirdiği 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti.

12 Mayıs 2012'de, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından tribünlerimizde ve stadımızın dışında hiçbir gerginlik yokken,

Büyük Fenerbahçe taraftarı, dönemin polisi, savcısı, medyasının tüm saldırısına rağmen son maça kadar mücadelesini sürdürmüş takımını gururla alkışlarken;

Kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk çocuk demeden masum taraftarlarımızın üzerine acımasızca biber gazı sıkılmış, Fenerbahçelilere coplarla saldırılmış, soyunma odası koridorları da dâhil tüm stadımız gaza boğulmuştu.

Karşımızdaki hainler tüm bunları yaparken bir de olayları kendileri başlatmamışçasına taraftarımıza vandal etiketi yapıştırmaya çalıştılar.

Kulübümüz, ne o günü ne de o günün görünen görünmeyen rol sahiplerini,

masum taraftarımıza saldıran polis üniforması giymiş terör örgütü mensuplarını ve bir tarafta canını korumaya çalışan Fenerbahçe taraftarı varken karşı tarafta kutlama mücadelesi verenleri unutacak;

3 Temmuz kumpası, 4 Nisan suikast girişimi gibi 12 Mayıs'ı da ilk günkü duruşuyla hatırlayacak!

Ve FENERBAHÇE haksızca, hukuksuzca, kuralsızca kendisi ile uğraşanlara inat,

maruz bırakıldığı zor günleri ve bunu yapanları, camiasının desteği ile tarihe gömmüş, yarınlarına sımsıkı sarılmıştır!

Bugün, o kara gecenin 10. yıl dönümünde,

Takımı, taraftarı, değerleriyle,

115 yıllık kökleri toprağın en güçlü ve en naif yanı,

Umut ve gurur saçan dalları, geleceğin feneri olan renkleriyle FENERBAHÇE ÇOK YAŞASIN…