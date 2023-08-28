Fenerbahçe U-15 Lefke Cup 2023 Turnuvasında Şampiyon Oldu

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde düzenlenen U-15 Lefke Cup 2023 turnuvasında Fenerbahçe, penaltılarla Başakşehir'i yenerek şampiyon oldu. Turnuvaya katılan takımlar ve organizasyonun başarısı tebrik edildi.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Osmaneli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "U-15 Lefke Cup 2023" turnuvasında, Fenerbahçe şampiyon oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor, Rams Başakşehir, Vavacars Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Sakaryaspor ile ev sahibi 1308 Osmaneli Belediyespor takımlarının yer aldığı turnuvada, penaltılarda Başakşehiri 4-3 yenen Fenerbahçe şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe takımının kupa ve madalyalarını veren Vali Şefik Aygöl, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, "Spor, dostluk ve kardeşlik demektir. Bugün bunun en güzel örneğini de Osmaneli ilçemizde gösterdik. Her yarışmanın sonuncunda ödüller var. Futbolcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ve başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, sporun birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettiklerini dile getirdi.