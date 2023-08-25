Fenerbahçe Twente'yi 5-1 Yendi

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Twente'yi 5-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından konuşan sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "Beraberliği çabuk yakaladık. Skoru 1-1 yapabildik ve beraberlik golünü bulduktan sonra tek taraflı bir maça döndü. Sabırlı oynadık ve birbirinden güzel goller attık. Taraftarlarımız da bugün harikaydı. Harika bir şov olduğunu düşünüyorum" dedi.

?Takımdan ayrılması gündemde olan arkadaşı Altay Bayındır ve sarı-lacivertlilerin transfer görüşmesi yaptığı Dominik Livakovic ile ilgili de değerlendirmeler yapan 23 yaşındaki sol bek, "Altay çok iyi bir kaleci ve aynı zamanda harika bir karakter. Onun için en iyisini diliyorum. Umarım gittiği yerde çok başarılı olur. Yeni kalecimize karşı 1 kez oynama fırsatı bulmuştum ve o maçta birçok kurtarış yapmıştı. Umarım aynı şekilde bize yardımcı olur" diye konuştu.

"BAŞARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Kendisini hazır hissettiğini ve 3-4 günde maç oynamanın kendi adına iyi olduğunu vurgulayan Ferdi, "Umarım bu şekilde devam ederim. Geçen sene de çok fazla maç oynamıştım, buna alışkınız. Aynı zamanda bu süreci hem hocamız hem de teknik heyetimiz çok iyi şekilde yönetiyorlar. Lider oyuncularla beraber oynuyoruz. İyi bir grubumuz var. Hem genç hem de tecrübeli oyuncularımız var. Bizim için iyi bir karışım. Şampiyonluk için savaşacağız. Başarı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok çalışacağız. Uzun bir sezon olacak bizim için. Herkesin fit olması önemli. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürürsek şansımızın olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.