Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 Yendi

Stat: Ülker

Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook (İngiltere)

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Osayi-Samuel), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), Fred, Szymanski (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Kent (Dk. 46 İrfan Can Kahveci ), Batshuayi (Dk. 70 Dzeko)

Twente : Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap (Dk. 83 Besselink), Kjölö (Dk. 58 Mats Rots), Daan Rots (Dk. 68 Naci Ünüvar), Regeer, Steijn (Dk. 46 Hoorenbeeck), Ugalde (Dk. 58 Wolfswinkel)

Goller: Dk. 20 Ugalde ( Twente ), Dk. 33 Oosterwolde, Dk. 60 Szymanski, Dk. 62 ve Dk. 74 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Tadic (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 43 Regeer ( Twente )

Sarı kartlar: Dk. 37 Ugalde ( Twente ), Dk. 74 İrfan Can Eğribayat, Dk. 90+1 Fred ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi sahasında 5-1 mağlup etti.

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.

62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1.

90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti: 5-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.