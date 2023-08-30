Fenerbahçe, Twente maçı öncesi Türk bayrağı açtı
Spor Haberleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi idman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Türk bayrağı açtı.
Sarı-lacivertliler, idman öncesinde Türk bayrağı açtı
Mustafa AKIN/ENSCHEDE(Hollanda), - Fenerbahçe, Twente ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi Twente'nin konuğu olacak. Mücadelenin oynanacağı Twente Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmaları ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
İDMAN ÖNCESİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, idman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saha ortasında bir araya gelen sarı-lacivertli ekip, Türk bayrağı açtı.