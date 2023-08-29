Fenerbahçe, Twente maçı için hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesi öncesi Fenerbahçe, Twente maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın Hollanda'ya özel uçakla gidecek ve maç öncesi son antrenmanını Twente Stadı'nda yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Yarın saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertliler, maçtan önceki son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı Twente Stadı'nda TSİ 20.00'de yapacak.

İdmandan önce teknik direktör İsmail Kartal ve 1 futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.