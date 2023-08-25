Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda yapılan pas ve şut çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.