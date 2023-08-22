Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü sahasında oynayacağı Twente maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün akşam Samsunspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, yarın 17.00'de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 19.00'da yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası da basına açık olacak. - İSTANBUL