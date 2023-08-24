Fenerbahçe, Twente karşısında rotasyonlu kadroyla sahaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi rotasyonlu bir kadroyla konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıklar ve dinlenme ihtiyacı nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ligde son oynanan Samsunspor müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Serdar Aziz'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu. İsmail Kartal, Twente karşısında bu oyuncuların yerine Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi ise ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe'nin Twente maçında ilk 11'i şu isimlerden oluştu:

"İrfan Can Eğribayat - Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Michy Batshuayi."

OOSTERWOLDE STOPERDE

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı. 22 yaşındaki oyucu, stoper bölgesinde görev yapan Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığında Rodrigo Becao'nun da riske edilmemesiyle bu pozisyonunda karşılaşmaya başladı.

TEK EKSİK SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler içerisinde kadroda yer almayan tek isim Serdar Aziz oldu. Aziz, sakatlığı sebebiyle 22 kişilik kadroda yer almadı.

MERT MÜLDÜR İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Milli oyuncu, Maribor ve Samsunspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

ALTAY BAYINDIR VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli takıma veda etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Altay Bayındır, mücadele öncesinde tribünlere gelerek sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. "Yolun açık olsun" anonsu eşliğinde zemine gelen Bayındır, taraftarların desteğine alkışlayarak karşılık verdi. Bayındır'ın Manchester United'a transfer olması bekleniyor.

LIVAKOVIC TARAFTARLARI SELAMLADI

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen Dominik Livakovic, taraftarlarla buluştu. 28 yaşındaki Hırvat kaleci, Twente ile oynanan karşılaşma öncesinde yeşil zemine gelerek sarı-lacivertli taraftarları selamladı.