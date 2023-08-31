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Fenerbahçe, Twente ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçına hazır

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Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off ikinci maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, de Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak.

Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: de Grolsch Veste

Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjölö, Sadilek, Steijn, Wan Wolfswinkel, Rots, Ugalde, Vlap.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Spor

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