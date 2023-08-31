Fenerbahçe, Twente ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçına hazır
Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off ikinci maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, de Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak.
Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: de Grolsch Veste
Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjölö, Sadilek, Steijn, Wan Wolfswinkel, Rots, Ugalde, Vlap.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.
Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Spor