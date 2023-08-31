Fenerbahçe, Twente ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçına hazır

Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off ikinci maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, de Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak.