Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finalde
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STAT: ÜlkerHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkFENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90+4 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can (Dk. 75 Rossi), Arda, Batshuayi (Dk. 90 Oosterwolde), Valencia (Dk.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkFENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90+4 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can (Dk. 75 Rossi), Arda, Batshuayi (Dk. 90 Oosterwolde), Valencia (Dk. 75 King)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Goutas, Caner, Uğur, Cofie (Dk. 77 Yatabare), Charisis (Dk. 64 Hakan Arslan), Ulvestad, Saiz (Dk. 64 Njie), Gradel (Dk. 38 Ahmed Musa), Leke JamesGOLLER: Dk. 47 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 59 Batshuayi, Dk. 85 King ( Fenerbahçe )SARI KARTLAR: Charisis, Saiz (Sivasspor)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde, yarın oynanacak olan MKE Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.8'inci dakikada Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında Batshuayi, ceza sahası içinde kaleciden önce topa müdahale etti ancak meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.27'nci dakikada Arda Güler'in sağdan ortasında altı pas önünde bulunan Szalai'nin dokunamadığı meşin yuvarlak dışarı gitti.33'üncü dakikada Gradel'in kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.45+1'inci dakikada uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Ulvestad, Peres engeline takılırken meşin yuvarlak kornere gitti.47'nci dakikada Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Orta sahadan gelen uzun pasta topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal bir kere daha meşin yuvarlağı oyun alanına gönderdi. Seken topa sahip olan Ferdi Kadıoğlu'nun vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.59'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.63'üncü dakikada Arda Güler'in hücum yönü sağından kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Arao, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırdı. Altı pasın solunda topla buluşan Valancia'nın vuruşunda kaleci Ali Şaşal, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.74'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.85'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİKFenerbahçe, Sivasspor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, kupa maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare, teknik heyet tercihiyle kadroda dahil edilmedi.PUŞKAŞ ERGUN İÇİN SAYGI DURUŞU
Fenerbahçe ile Sivasspor mücadelesi öncesinde Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Puşkaş Ergun için saygı duruşunda bulunuldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski sarı-lacivertli futbolcu Ergun Öztuna'nın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.- İstanbul