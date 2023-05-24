Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finalde

STAT: Ülker

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde, yarın oynanacak olan MKE Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Sivasspor mücadelesi öncesinde Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Puşkaş Ergun için saygı duruşunda bulunuldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski sarı-lacivertli futbolcu Ergun Öztuna'nın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.