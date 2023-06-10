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Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip bugün özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Kupası Başakşehir Fenerbahçe Spor Haberler

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