Haberler

Fenerbahçe, Türkiye Kadın Ödülleri'nde Üst Üste Başarı Elde Etti

Fenerbahçe, Türkiye Kadın Ödülleri'nde Üst Üste Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadın Zirvesi ve Kadın Ödülleri töreninde Fenerbahçe, 'Yılın Spor Kulübü' ve kadın voleybol ile basketbol takımlarıyla ödüller kazandı. Kulüp yöneticileri, kadınların iş dünyasındaki yerini vurguladı.

TÜRKİYE'nin ilk ve tek ' Türkiye Kadın Ödülleri' ikinci yılında sahiplerini bulurken; Fenerbahçe Kulübü 'Yılın Spor Kulübü, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı 'Yılın Kadın Voleybol Takımı', Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 'Yılın Kadın Basketbol Takımı' ödüllerine layık görüldü. Ödülleri Yöneticiler ve Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar aldı. Öte yandan RAMS Global CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülünü aldı.

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER)'in bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri töreni kapsamında 'Yılın Spor Kulübü' ödülüne layık görülen Fenerbahçe bu alanda zirveyi kimseye bırakmadı. Raffles İstanbul'da düzenlenen organizasyona Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Cem Ciritci ve Ufuk Şansal ile Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar ve Takım Menajeri Arzu Özyiğit de katıldı.

İş, ekonomi, basın, televizyon ve cemiyet dünyasının seçkin temsilcilerinin hazır bulunduğu zirvede; kadınların iş dünyasındaki rolünü, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve geleceği inşa eden kadınların başarı hikayelerini odağına alan konuşmalar yapıldı.

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelde; kadının iş dünyasındaki yeri, teknolojinin iş dünyasının yansımaları, genç kuşakların iş hayatındaki pozisyonu ve girişimcilik gibi konularda paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Başarı hikayeleriyle geleceği inşa eden kadınların yanında olan Kulübümüzün ödüllendirilmesi bizi çok mutlu etti. Emekleri için herkesi kutluyorum." dedi.

'TARAFTARLARIMIZI OLYMPIACOS MAÇINA BEKLİYORUZ'

Ufuk Şansal taraftara da çağrıda bulunarak yarınki Olympiakos maçında takıma destek istedi. Deplasmanda Valencia Basket'i uzatma bölümü sonrasında 72-75 mağlup eden sarı-lacivertli takım yarın Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk edecek. EuroLeague Women 2025-26 sezonu 3'üncü hafta maçının önemine değinen Fenerbahçeli Yönetici Ufuk Şansal, "Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu yarın yine önemli bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarlarımızı ve basketbolseverleri Olympiacos maçına bekliyoruz. Basketbol şöleninde takımımızı desteklemeleri için taraftarlarımızı maça davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.