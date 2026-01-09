Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Guendouzi de ilk kez takımla çalıştı.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transfer Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
