Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma, çabukluk hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Takım, özel uçakla Konya'ya gidecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.
Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.