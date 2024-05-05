Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.