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Fenerbahçe Tribünlerinde Yönetim İstifa Sesleri Yükseldi

Fenerbahçe Tribünlerinde Yönetim İstifa Sesleri Yükseldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, yönetimi istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yapıldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın, MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3-1'i yakalamasının ardından yönetimi istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Ayrıca sarı-lacivertli tribünler, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ancak Galatasaray da Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli taraftarlar, 'Ali Koç istifa' ve 'yönetim istifa' diyerek, yönetimi istifaya davet etti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların da o dakikalarda stadı terk ettiği görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın son anlarına doğru ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aziz Yıldırım Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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