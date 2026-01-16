Haberler

Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız bizden güzel haberler beklesin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer görüşmelerine başladıklarını duyurarak taraftarların güzel haberler beklemesini istedi.

FENERBAHÇE Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Transfer görüşmelerine gidiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız, taraftarlarımızı seviyor. Bizden güzel haberler beklesinler" dedi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devin Özek ile birlikte bu gece bir kez daha Abu Dabi'ye giden, başkan ve yönetim olarak yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Torunoğulları, Fanatik'ten Emre Günayı'nın sorularına, "Başkanımız, taraftarlarımız mutlu ve sevinçli olduğu zaman çok sevinçli oluyor. Onun için gördüğünüz gibi bizi uyutmuyor. Sürekli çalışıyoruz. Birkaç görüşmemiz olacak. Onlarla ilgili görüşmeye gidiyoruz. Daha önce yapılan hamleler bunlar. Transfer görüşmelerine gidiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız, taraftarlarımızı seviyor. Bizden güzel haberler beklesinler" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı