Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için Filip Kostic'i İstanbul'a davet etti

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.

Kostic, havalimanından konaklayacağı otele geçti.