Fenerbahçe, Trabzonspor'un Samet Akaydın'ı kınamasına tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta sarı-lacivertli futbolcu Samet Akaydın'ı rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen görüntü nedeniyle kınayan bordo-mavili kulübe tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden manipülasyon ve aldatma yapıldığı oyuncumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır." denilirken, "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübünün yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü, Samet Akaydın'ı kınayan bir açıklama yayımlarken, oyuncu ise "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum." paylaşımı yapmıştı.