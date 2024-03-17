Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak, puanını 79'a çıkardı.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Kanarya, daha sonrada ligde oynadığı 19 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. - İSTANBUL