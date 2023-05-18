Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 83 Crespo), Zajc (Dk. 72 İsmail Yüksek), Arda Güler, Rossi (Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 72 King), Batshuayi (Dk. 83 Emre Mor)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat (Dk. 62 Gbamin), Hamsik (Dk. 62 Bardhi), Visca (Dk. 73 Arif Boşluk), Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Gomez), Umut Bozok (Dk. 62 Trezeguet)

Goller: Dk. 11 Batshuayi, Dk. 58 Peres, Dk. 71 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 80 Trezeguet (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Eren Elmalı, Dk. 90 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

55. dakikada ceza sahası yayı önündeki Rossi, topu sol çaprazda bekleyen Valencia ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu zorlukla kornere çeldi.

56. dakikada Arda Güler'in sol köşeden kullandığı kornerde, topa iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda topu kaleci kornere gönderdi.

57. dakikada Arda Güler'in aynı köşeden kullandığı korner atışında, Batshuayi topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bu topu da zorlukla kornere yolladı.

58. dakikada Zajc, orta sahadan çalımlarla kat ederek ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sol kenardan koşu yapan Peres ile buluşturdu. Bu oyuncunun sol ayak içiyle sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

65. dakikada Trezeguet, sol çaprazdan ceza sahasına yönelerek sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çeldiği top, oyun alanına döndü.

71. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Rossi, Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'nun kısa paslaşmaları sonrasında top sol çaprazda bekleyen Valencia'ya gönderildi. Bu oyuncunun sağına alarak sert vuruşunda, top üst ağlarla buluştu: 3-0.

74. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat hatalı pasla topu Trezeguet'e attı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gbamin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi.

78. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat bir kez daha hatalı pasla topu Gomez'e attı. Gomez'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çeldiği top kornere çıktı.

79. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Trezeguet çalım attığı sırada Ferdi Kadıoğlu tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Trezeguet, meşin yuvarlağı sol kale direği dibinden ağlara göndererek takımı adına ilk golü kaydetti: 3-1.

90+4. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Trezeguet'in sert vuruşunda, İrfan Can Eğribayat topu zorlukla dışarı çıkardı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.