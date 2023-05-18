Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kaliteli ve güzel bir oyunla galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, "İlk yarı hem defansif hem de ofansif olarak iyi oynadık." dedi.

"Kaliteli ve güzel bir oyunla galibiyet elde ettik"

"Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim"

Fenerbahçe'ye 2 kupa hedefiyle geldiğini kaydeden Jorge Jesus, "Türkiye için de 2 kulvar oluyor. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tek kupa beni tatmin etmez. Bizim için 2 turnuvada önemli. 2'de 1 yaparsak iyi de kötü de diyemem. İkisini de almamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.