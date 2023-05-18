Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi, Luan Peres ve Valencia atarken, Trabzonspor'un tek golünü Trezeguet kaydetti.