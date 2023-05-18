Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi, Luan Peres ve Valencia atarken, Trabzonspor'un tek golünü Trezequet kaydetti.
STAT: ÜlkerHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Süleyman ÖzayFENERBAHÇE: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arda, Arao (Dk.83 Crespo), Zajc (Dk.73 İsmail Yüksek), Rossi (Dk.90+5 Mert Hakan), Valencia (Dk.72 King), Batshuayi (Dk.83 Emre Mor)TRABZONSPOR: Uğurcan, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan (Dk.62 Gbamin), Larsen, Siopis, Hamsik (Dk.62 Bardhi), Visca (Dk.73 Arif Boşluk), Abdülkadir (Dk.62 Maxi Gomez), Umut (Dk.62 Trezequet)GOLLER: Dk.11 Batshuayi, Dk.58 Luan Peres, Dk.71 Valencia ( Fenerbahçe ) - Dk.80 Trezequet (pen.) ( Trabzonspor )SARI KARTLAR: Eren Elmalı, Hüseyin Türkmen ( Trabzonspor ) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.11'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arda'nın Siopis'ten sıyrılarak derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.28'inci dakikada Rossi'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.33'üncü dakikada Zajc'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma engeline takılarak kale direğinin yanından dışarı çıktı.38'inci dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rossi'nin düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.55'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.56'ncı dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.57'nci dakikada Arda'nın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta çizgide topa sahip olan Miha Zajc'ın rakiplerini geçerek pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Luan Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.71'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda'nın pasında topla buluşan Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.78'inci dakikada kaleci İrfan Can'ın hatalı pasında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda top İrfan Can'ın müdahalesiyle yandan dışarı gitti.79'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinde Trezequet'ye müdahalesi sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.80'inci dakikada topun başına geçen Trezequet topu ağlara gönderdi.90+3'üncü dakikada Trezequet'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda İrfan Can meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. JORGE JESUS 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, merkez orta sahada değişikliğe gitti. Jesus, bu bölgede İsmail Yüksek yerine Willian Arao'ya, Mert Hakan Yandaş yerine ise Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.SERDAR AZİZ KADRODA YER ALMADIFenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı. Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan ve son 2 resmi maçta da kulübede yer alan milli oyuncu, Jorge Jesus'un kararı doğrultusunda maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.BJELICA'DAN 3 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Arif Boşluk yerine Manolis Siopis'e, Enis Bardhi yerine Abdülkadir Ömür'e, Maxi Gomez yerine ise Edin Visca'ya ilk 11'de şans verdi.EDIN VISCA 5 MAÇ SONRA İLK 11'DETrabzonspor'un Bosnalı oyuncusu Edin Visca, 5 resmi maçın ardından kendisine ilk 11'de yer buldu. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuya teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdi. - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor