Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi, Luan Peres ve Valencia atarken, Trabzonspor'un tek golünü Trezequet kaydetti.