Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor 'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe bu mücadeleyi Youssef En Nesyri'nin 45'inci dakikada attığı golle 1-0 kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 10 puana ulaştı.

TEDESCO İLK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Alman asıllı İtalyan teknik adam Domenico Tedesco getirilmişti. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı. Tedesco ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan Domenico Tedesco maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir süre daha tesislerde kalmaya devam edeceklerini ve sıkı çalışacaklarını belirtti. Tedesco, "Samandıra'da kalmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü ve hafta sonu maçımız var. Şu an oradan çıkmanın bir imkanını görmüyorum. Kendimizi orada iyi hissediyoruz. Aynı zamanda yemekler de çok iyi" şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, EDERSON VE ASENSIO İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson ve Paris Saint-Germain'den transfer edilen Marco Asensio ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Kerem Aktürkoğlu ve Ederson mücadeleye ilk 11'de başlarken Brezilyalı kaleci, 90 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise 73'üncü dakikada yerini Dorgeles Nene'ye bıraktı. Marco Asensio ise 83'üncü dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyunda dahil oldu.

EN NESYRI, 3'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Trabzonspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol 28 yaşındaki futbolcunun ligin geride kalan 5 haftasındaki 3'üncü golü oldu. En Nesyri, 4'üncü haftada oynanan Gençlerbirliği maçında 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U 4 MAÇTIR MAĞLUP EDİYOR

Süper Lig'in 5'inci haftasındaki mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında kendi sahasında Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe o sezonun ikinci devresindeki deplasmanda oynanan maçı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonundaki iki maçı da kazanmıştı.

BARTUĞ ELMAZ BU SEZON LİGDE İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, bu sezon ilk lig maçına çıktı. Trabzonspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Bartuğ, 57'nci dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Bartuğ Elmaz sezonun geride kalan kısmında Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçı olan Feyenoord karşılaşmasının da ikinci yarısında oyuna girmişti.