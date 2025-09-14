Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Ederek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Ederek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte 9 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından gelen golle galibiyete uzandı. Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk iç saha maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni aynı skorla yenen Kanarya, bugün de Trabzonspor'a karşı üstünlük kurdu. Sahadan 1-0 galip ayrılan Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3 maçında hanesine 9 puan yazdırdı.

Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçı olan ve ertelenen Alanyaspor müsabakasını 17 Eylül Çarşamba günü oynayacak. - İSTANBUL

