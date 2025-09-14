Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Geçti

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor : Onana, Zubkov, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Ozan Tufan, Onuachu

Gol: Dk. 45 En-Nesyri ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 19 Okay Yokuşlu ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Onuachu, Dk. 31 Savic ( Trabzonspor ), Dk. 41 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe- Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onana uzanarak gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında, kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.