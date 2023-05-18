Fenerbahçe Trabzonspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da ise Burak Şeker ve Serkan Ok bulunacak. - İSTANBUL