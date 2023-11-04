Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Trabzonspor Üstünlüğüyle Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor'un golünü Onuachu attı.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca, Onuachu
Gol: Dk. 10 Onuachu ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 32 Samet Akaydin, 45+3 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde) ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.
43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.