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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları yapıldı.