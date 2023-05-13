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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, saha antrenmanında ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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