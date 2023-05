Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de defans oyuncusu Luan Peres, gol attığı maçta kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyuz. Derbi maçıydı ve önemli bir maçtı, 3 puanla kapatmamız gerekiyordu. Neticede 3 puanı 3 golle aldığımız için çok mutluyuz. İyi oynadığımızı düşünüyorum takım olarak. Ben de attığım golle takımıma yardım edebildiğim için ayrıca mutluyum." dedi.

Golden sonraki sevinci ve eşine selam göndermesiyle ilgili soruyu Peres, şöyle yanıtladı:

"Benim açımdan kritik bir dönemdi. Söylediğiniz gibi 7 ay sahada değildim. Maalesef diz sakatlığım söz konusuydu, zor bir süreçti. Her futbolcu için zor olur böyle süreçler. Ben geri döndüm. Geri döndüğüm için de mutluyum. O an böyle golü attıktan sonra kendimi çok iyi, çok mutlu hissetim ve aynı zamanda eşimi düşündüm. O an eşime selam verdim çünkü o zorlu periyotta, o dönemde bana gerçekten çok yardımcı oldu. Dolayısıyla böyle bir an gerçekleşti."

"Sahadaki her arkadaşım takımı için sahadadır"

Sakatlık döneminden sonra takımda yer almasıyla Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı belirtilerek, "Sana göre, takımda yer alsan puan durumunda bir değişiklik olur muydu?" sorusu yöneltilen Peres, "Bana göre sahada olan her takım arkadaşım takımı için yardımcı olmak ister, bunda hiçbir şüphe yok." dedi.

Herkesin isteğinin aynı olduğunu, farklılığın söz konu olamayacağını kaydeden Peres, "Her takım arkadaşı kazanmak için oynar. Bununla ilgili yorum yapmak zor. Farklı mı olurdu bilemiyorum. Nasıl olurdu, bununla ilgili bir yorum yapamıyorum kesin olarak. Ama şunu iyi biliyorum ki bizler iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bana göre de bunu saha içinde gösterebiliyoruz. Her takım arkadaşım sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bir oyuncuya bağlı mıdır bu, bununla ilgili pek bir şey söyleyemiyorum. Ama sahadaki her arkadaşım takımı için sahadadır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını nasıl gördüğü sorulan Brezilyalı futbolcu, "Bizler oynayacağımız tüm maçlarda kazanmak istiyoruz, sonuna kadar ilerlemek istiyoruz." diyerek, rakiplerinin maçlarından bağımsız kendi maçlarına odaklandıklarını ve öncelikle bir kupa maçına çıkacaklarını dile getirdi.

Luan Peres, "Bu maç da önemli ve en iyi şekilde odaklanacağız. Sivasspor'la yarı final maçı olacak. Fenerbahçe'de oynuyorum, elbette şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde de sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Tüm maçları galibiyetle tamamlamak niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

En son 7 yıl önce Brezilya'da oynarken gol attığı hatırlatılan Fenerbahçeli futbolcu, "Bir defans oyuncusu olarak sürekli gol atan bir futbolcu değilim. Sivas maçında da bir pozisyon olmuştu, maalesef değerlendirememiştim. Ama bugün yarattığımız şansla beraber golü attım, bundan dolayı mutluyum. Biraz da dizilişle alakalı, çünkü bir serbestlik söz konusu. Hocamız ileride takım arkadaşlarıma yardımcı olmamızı istiyor. Dolayısıyla ben de yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.

Luan Peres, "Formunu nasıl koruduğuna" ilişkin soruya karşılık da "Oynadığım pozisyondan bağımsız olarak sol bek de oynasam stoper de oynasam tek amacım takımıma yardım etmek. Defansta oynadığınız zaman birinci göreviniz zaten daima arkayı kapatmak, defansif görevlerinizi yapmaktır. Ama hocamızın benden istediği sol bek oynamaksa tabii ki oynarım, bu karar tamamıyla hocaya ait. Hangi pozisyon olursa olsun takımım için en iyisini yapmak adına hazırım. Benim açımdan sol bek, stoper oynamak çok önemli değil. Önemli olan takıma yardımcı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.