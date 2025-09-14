Haberler

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında VAR Hakemi Davut Dakul Çelik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik olurken, hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

Müsabakada VAR'da Davut Dakul, AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.