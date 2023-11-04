Fenerbahçe, Trabzonspor maçında eksiklerle sahaya çıktı

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sakatlıkları bulunan futbolcularından yoksun bir şekilde mücadele etti. Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculara şans verdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında sakatlanan Fred ve Becao'nun yerine Oosterwolde ve Zajc'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Trabzonspor karşısına Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'iyle çıkan Kartal, Pendikspor karşısında da Fred ve Becao'nun sakatlanmasının ardından ikinci yarıda aynı 11'le takımını oynatmıştı. Pendikspor müsabakasında 9. dakikada Fred'in yerine dahil olan Zajc ile Becao'nun yerine 46. dakikada oyuna giren Oosterwolde, Trabzonspor karşısında da sahaya çıkan isimler oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasına göre 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de Fountas ve Trezeguet'yi oynatan Avcı, Fenerbahçe karşısında ise Onuachu ve Pepe'yi ilk 11'e dahil ederken, Fountas ve Trezeguet müsabakaya yedek soyundu.

Emre Mor 18 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, 18 maç sonra kadroya dahil oldu.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı ilk resmi maçı olan Zimbru karşılaşmasında 11 dakika sahada kalıp sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, ligde ve Avrupa'da oynanan 18 maçta takımını yalnız bıraktı. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığını atlatan Emre Mor'u Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

17 yaşındaki Yusuf Akçiçek ve 18 yaşındaki Muhammet İmre kadroda

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in yokluğunda kadroya 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i ve 18 yaşındaki Muhammet İmre'yi dahil etti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor karşılaşmasının kadrosunda yer alan Yusuf Akçiçek, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Spartak Trnava ve Ludogorets maçlarında da kadrodaydı.

18 yaşındaki Muhammet İmre ise ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde kadroya dahil edildi. İmre, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynanan Ludogorets karşılaşmasında da kadrodaydı.

Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.

Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.