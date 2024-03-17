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Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Arbede Çıktı

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından saha içinde arbede yaşandı. Taraftarlar sahaya indi ve oyuncular arasında arbede çıktı. Fenerbahçe galibiyeti kutlamak için sahaya inen taraftarlara karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle oyuncular soyunma odasına gitti. Maç zaman zaman durdu ve hakem taraftarların sakinleşmesini bekledi. Fenerbahçe galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Oyun zaman zaman durdu

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray ile zirve takibini sürdürdü.

Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükselterek zorlu deplasmanda kritik bir 3 puan elde etti.

Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Fred, sarı-lacivertli takım forma altında ilk gollerini kaydederek 3 puanın alınmasında katkı sağladı.

Kaynak: AA / Spor

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