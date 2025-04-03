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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Dün akşam oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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