Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam ediyor. Milli takımda bulunan oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Yeni transfer kaleci Ederson da ilk kez takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında se hasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı aktarıldı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi kaleci Ederson, yeni takımıyla ilk kez çalıştı.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Gözler yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı

Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.