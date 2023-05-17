Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title