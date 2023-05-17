Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.