Fenerbahçe Trabzonspor maçı için stada ulaştı

Trendyol Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele için stada ulaştı. Son hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarların tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele için stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Bu zorlu müsabaka öncesi son hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan sarı-lacivertliler stadyuma ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında stada gelen Fenerbahçe, taraftarların tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı. - İSTANBUL