Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen futbolcular, teknik direktörleri Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde toplu fotoğraf çektirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Bodrum FK maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Jose Mourinho Trabzonspor Etkinlikler Fenerbahçe Antrenman Futbol Pazar Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı

 Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti

Milli sporcu intihar etmiş! İşte ölmeden önce annesine bıraktığı not
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? ''Instagram mesajlarım gitmiyor'' neden? Instagram sorunu nasıl çözülür? TRT SPOR YILDIZ İZLE | 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı! Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ! Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı? Selene Durna neden intihar etti? Milli sporcu Selene Durna nasıl öldü? Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.