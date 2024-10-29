Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde toplu fotoğraf çektirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Bodrum FK maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL