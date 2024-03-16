Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma sonrasında takım Trabzon'a hareket etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edecek. - İSTANBUL