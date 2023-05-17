Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.