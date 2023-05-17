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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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