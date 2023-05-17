Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.