Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonde core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.