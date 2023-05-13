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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonde core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonde core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Can Bartu Spor Haberler

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