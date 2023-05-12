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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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