Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.