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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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