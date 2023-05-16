Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.