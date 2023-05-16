Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title