Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik antrenmanın ardından futbolcular, bireysel çalışmayla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor