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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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