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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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